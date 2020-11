Última semana da Campo Mourão Liquida

Esta será a última semana da promoção Campo Mourão Liquida, que foi aberta no último dia 3 e termina no próximo sábado (dia 14). Nesta edição da tradicional promoção da Associação Comercial e Industrial (Acicam), os consumidores encontram inúmeros produtos em liquidação nas empresas participantes e a principal novidade é a possibilidade de compras pela internet (E-commerce). Mas os consumidores também podem fazer suas compras presencialmente nas lojas participantes, que estão identificadas com cartazes da promoção.

As lojas que aderiram a Campo Mourão Liquida/2020 registram boas vendas na primeira semana da promoção e a expectativa é de um aumento ainda maior no movimento e na comercialização ao longo desta semana. Para tornar a promoção ainda mais atrativa, os lojistas colocaram à venda muitos produtos com grandes descontos. Apenas no primeiro dia da promoção, o site de vendas da Campo Mourão Liquida teve cerca de 12 mil acessos.

A plataforma digital desenvolvida pela empresa Makito Tecnologia da Informação para a realização da Campo Mourão Liquida/2020 (campomouroliquida. eventoslocais.online.) disponibiliza uma série de ferramentas aos consumidores para facilitar a busca do produto desejado, para a obtenção de informações adicionais e para realizar a compra (inclusive para o pagamento).

A realização da tradicional promoção também na modalidade virtual estimula o comércio mourãoense a introduzir o sistema de vendas pela internet, que encontra-se em expansão em todo o mundo, sobretudo após o surgimento da pandemia de Covid-19. O consumidor pode realizar sua compra a qualquer hora do dia ou da noite, não precisa de deslocar até o estabelecimento e a plataforma constitui-se em verdadeira vitrine virtual.