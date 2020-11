Acidente mata motociclista no Lar Paraná 

Mathias Terres, 52 anos, morreu após a moto que ele pilotava, ser atingida por um veículo, no início da noite deste domingo, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na avenida Presidente John Kennedy, esquina com a rua 27 de Dezembro, próximo à empresa Colacril, região do Lar Paraná.

Segundo as informações, o motociclista seguia com uma Honda Titan, placa de Campo Mourão, sentido Centro/Cohapar, quando o motorista de um VW/Gol, de cor vermelha atravessou na sua frente, vindo pela rua 27 de Dezembro. O impacto foi inevitável.

A vítima caiu e sofreu ferimentos gravíssimos. O Samu esteve no local, tentou reanimar o motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos. O motorista que provocou o acidente fugiu do local, mas a placa do carro acabou caindo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para fazer o levantamento do acidente e identificar o motorista do automóvel. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML.