Adolescente apreendido com crack e cocaína

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas, em Campo Mourão, na tarde desta terça-feira. Com ele, a Polícia Militar apreendeu 48 pedras de crack e uma porção de cocaína.

A droga estava dentro de uma meia, no bolso do rapaz. A ação foi conduzida por policiais do Canil do 11º Batalhão da Polícia Militar, quando realizavam patrulhamento pela rua João Gustavo Quennehen, no jardim Alvorada.

Ao suspeitar de dois jovens que estavam em frente a um endereço, alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, a PM fez a abordagem. Com um deles nada de ilícito foi localizado, porém com o adolescente, os policiais encontraram a droga.

Após a apreensão, ele foi encaminhado, juntamente com o entorpecente, até a delegacia de Polícia Civil para que fossem adotados os devidos procedimentos.