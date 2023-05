SPC/Acicam: mais de 31 mil consultas atendidas em quatro meses 

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), oferecido pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), atendeu a 31.851 consultas nos primeiros quatro meses deste ano. No período foram registradas ainda 1.531 inclusões de débitos não quitados no cadastro de inadimplentes, além de 1.045 exclusões de dívidas devido a regularização das pendências.

Em janeiro aconteceram 7.967 consultas ao SPC/Acicam. Já em fevereiro foram 8.536 consultas, enquanto em março o número de consultas aumentou para 8.461. No mês de abril as consultas chegaram a 6.887. O cadastro de inadimplentes tem 13.676 registros ativos, predominando as pessoas físicas.

O SPC é o mais antigo serviço disponibilizado pela Acicam, que em junho próximo completa 70 anos. Várias modalidades de consultas são disponibilizadas: SPC Mix, SPC Mix Mais, SPC Maxi, SPC Mix Plus, SPC Mix Top, SPC Busca, Concentre, Confirme PF+PJ, Cheque – 250, Insumos, etc. Em novembro próximo, o serviço ofertado pela entidade empresarial de Campo Mourão completa 54 anos de funcionamento ininterrupto.

Inicialmente era o Serviço de Proteção ao Crédito (Seproc), depois transformado em Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Desde o início de 2012 o atendimento é feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), que é disponibilizado pela Acicam no primeiro pavimento do Centro Empresarial Cidade. Atualmente, mais de 95 por cento das consultas atendidas são realizadas pela internet.

O primeiro coordenador do serviço de proteção ao crédito da Acicam foi Vicente Urbano Filho e a entidade empresarial – então com 16 anos – era presidida por Rosalino Salvadori (in memoriam). Os atuais coordenadores do serviço são Nobutochi Kimura e Deonildo Rorato.