Sorteio de joia e vales de R$ 1 mil nas compras do Dia das Mães

As compras realizadas neste período que antecede o Dia das Mães, nas cerca de 170 empresas de Campo Mourão que participam da promoção “Três Amores”, concorrem a uma joia e a cinco vale-compras de R$ 1 mil. Em cada empresa participante da campanha realizada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) será sorteado ainda um cupom para concorrer ao Baú do Tesouro, com prêmio de R$ 10 mil.

As empresas participantes da campanha estão identificadas com cartazes da promoção e o sorteio da joia e dos vale-compras será no dia 31 de maio, em evento aberto ao público, no auditório da Acicam. Os cupons sorteados para o Baú do Tesouro passarão por uma seletiva, onde 20 cupons serão sorteados para que os consumidores contemplados tentem abrir no dia 15 de setembro.

As empresas participantes da promoção da Acicam estão entregando os cupons a seus clientes para que concorram aos prêmios. Os cupons devem ser devidamente preenchidos e depositados nas urnas da campanha colocadas em cada empresa participante.

DATAS ESPECIAIS

A campanha “Três Amores” contempla os consumidores com prêmios em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dias dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). Para que a premiação oferecida não fique concentrada nas empresas que participam adquirindo kits com maior número de cupons, a dinâmica da campanha foi alterada com a introdução do Baú do Tesouro para cada uma das datas especiais.

No Dia dos Namorados, a campanha vai sortear três vale compras no valor de R$ 1.000,00 e cinco Alexa’s. Também será sorteado um consumidor por empresa participante para concorrer na abertura do Baú do Tesouro. Já no Dia dos Pais será sorteado em televisor 43 polegadas e cinco vales-compras de R$ 1 mil. A exemplo das etapas anteriores, será sorteado um consumidor por empresa participante para a etapa do Baú do Tesouro.

Para o Dia dos Namorados, o prêmio no Baú do Tesouro será de R$ 5 mil. Já no baú do Dia dos Pais o prêmio será de R$ 10 mil. No total, a caça ao tesouro vai oferecer R$ 25 mil em prêmios. A abertura dos Baús do Tesouro será no dia 15 de setembro.

PATROCINADORES

A promoção da Acicam tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.