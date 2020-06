Solicitada a ampliação do horário do comércio para o Dia dos Namorados

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (2/6) com representantes do governo municipal, lideranças das principais entidades empresariais de Campo Mourão reivindicaram a ampliação do horário de funcionamento do comércio local ao longo da próxima semana, em razão do Dia dos Namorados (dia 12 – sexta feira). Também foi pedida a liberação para que as lojas possam funcionar das 9 às 17 horas nestes dois primeiros sábados do mês, como já é tradição na cidade.

Os dirigentes empresariais argumentaram que a ampliação do horário de funcionamento do comércio contribui para o atendimento de uma das principais recomendações dos órgãos de saúde, que é de se evitar aglomerações de pessoas. Ressaltaram ainda que na semana do Dia das Mães a ampliação do horário de funcionamento das lojas foi autorizado e se constatou que a iniciativa foi fundamental para evitar aglomerações de consumidores no interior das empresas.

Outro ponto destacado pelas lideranças empresariais é que, neste ano, o Dia dos Namorados – uma importante data especial em termos de vendas para o comércio – será precedido do feriado nacional de Corpus Christi (quinta-feira – dia 11). No encontro, que aconteceu na Associação Comercial e Industrial (Acicam), foi também enfatizado que a pandemia de Covid-19 tem causado muitas dificuldades às empresas – com fechamento de estabelecimentos e muitas demissões de trabalhadores. Para eles, o Dia dos Namorados constitui-se na oportunidade de boas vendas, assim como o que aconteceu no Dia das Mães.

As entidades empresariais de Campo Mourão têm mantido permanentes gestões junto a prefeitura para que o comércio de bens e serviços volte a funcionar em horário normal, adotando-se todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde. Campanhas através das redes sociais têm sido realizadas pela Acicam para que as empresas cumpram os cuidados indicados. A entidade está, inclusive, entregando kits de álcool e máscaras para as empresas associadas.

Na reunião desta terça-feira, a prefeitura foi representada pelo coordenador geral da administração municipal e secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Carlos Facco, além do secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. O encontro foi coordenado pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet. Também estiveram presentes os presidentes do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Nelson Bizoto; do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Newton Leal; da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Fábio Júnior Bareta; do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos – Sindimental, Fernando Yukio Mizote, além de diretores da Acicam.