Misturas para bolos Coamo Linha Fácil estão com novo visual

Foram lançados recentemente, quatro novos sabores de misturas para bolos da marca Coamo Linha Fácil: fubá, neutro, cenoura e milho cremoso. Os novos produtos chegaram aos pontos de vendas com novo layout, e para acompanhar a transformação, os demais bolos da linha – chocolate, pão de ló, baunilha, laranja, aipim e coco – também foram renovados e estão com o visual já consagrado e com mais destaque nas gôndolas dos supermercados. As novas embalagens serão trocadas, gradualmente, conforme os estoques forem renovados.

As misturas de bolos da marca Coamo Linha Fácil trazem o verdadeiro sabor do bolo caseiro, com o conceito simples e prático que já conquistou milhares de clientes e consumidores. Para preparar um bolo delicioso é preciso adicionar apenas ovos e leite às pré-misturas da Coamo. “Nossos clientes e consumidores aprovam e elogiam nossas Misturas de Bolos, tanto que recentemente lançamos mais sabores, totalizando um portfólio com 10 sabores. Estamos sempre atentos às tendências de mercado e, por isso, investimos em pesquisas e desenvolvimento para atender as necessidades do nosso consumidor”, afirma o gerente Comercial dos Alimentos Coamo, Wagner Schneider.

As misturas de bolos da Coamo Linha Fácil são produzidas no Moinho de Trigo da cooperativa, com alta tecnologia e controle de qualidade. “Com base em sua visão e valores, a Coamo desenvolve vários processos operacionais e industriais que resultam em certificações, que atestam que os alimentos foram produzidos dentro dos requisitos exigidos de qualidade, tais como a implementação da FSSC 22000 (Food Safety System Certification)”, afirma o gerente do Moinho de Trigo da Coamo, Romão Ferreira Neto.

Os Alimentos Coamo são fruto do trabalho que começa nos campos dos mais de 29 mil associados da Coamo e, por esta razão, o diretor Industrial da Coamo, Divaldo Corrêa, acrescenta que a origem é outro diferencial de toda a linha de alimentos da cooperativa. “No campo começa a cadeia produtiva dos alimentos, com segurança e dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pelas certificações, por isso, os Alimentos Coamo têm origem, já que a matéria-prima é produzida pelos donos da Coamo. É um trabalho focado na produção da matéria-prima, no processo industrial, no cliente e no consumidor, para entregar um produto diferenciado com qualidade e sabor, que diariamente surpreende os consumidores.”