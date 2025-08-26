Sindiempresarial e Sindecam firmam CCT’s para 2025-2026

Há poucos dias foi assinada a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2025-2026 do comércio para Campo Mourão e outros 26 municípios da região. Também foi firmada a CCT para minimercados, supermercados, mercados, hipermercados e atacarejos de 21 municípios da região polarizada por Campo Mourão.

As negociações em torno das convenções estenderam-se ao longo dos últimos meses mobilizando o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam). As duas CCT’s tinham vencido em 31 de maio último. Nas convenções foram estabelecidos os índices de reajuste, os pisos salariais e o calendário de datas e horários especiais.

A nova Convenção Coletiva de Trabalho será apresentada pelo presidente do Sindiempresarial, Nelson José Bizoto, na reunião mensal da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) marcada para está quarta-feira (27/8), a partir das 18h30min.

COMÉRCIO

O reajuste para os funcionários do comércio foi de 6,2 por cento. Também foram estabelecidos os pisos salariais: Todos os empregados durante os

primeiros 90 dias – salário mínimo nacional em vigência; Pacoteiros Lojistas e office-boys – R$ 1.860,000; Copa, cozinha, limpeza, portaria vigilância e guarda – R$ 1.875,00; Entregador, caixa, crediarista e demais empregados – R$ 2.115,00; Empregados comissionados – R$ 2.180,00.

Na convenção também foram estabelecidos os horários especiais para dezembro, no período que vai anteceder o Natal. Nos três primeiros sábados (dias 6, 13 e 20), o comércio vai abrir das 9 às 17 horas. Já no último sábado de dezembro funcionará das 9 às 16 horas. Nos dias 11 e 12 e nos períodos de 15 a 19 e também nos dias 22 e 23 de dezembro, o atendimento aos consumidores vai se estender das 9 às 22 horas. No dia 21 (domingo), as lojas abrem das 14 às 20 horas. Já na véspera do Natal (dia 24), abrem das 9 às 16 horas. No dia 31 de dezembro vão funcionar das 9 às 15 horas.

Os empregados que trabalharem nas datas especiais do horário natalino farão jus a compensação de horas, mediante folga integral, nos dias 26 de dezembro, 2 de janeiro e nos dias 16 e 17 de fevereiro (carnaval).

A Convenção Coletiva de Trabalho aplica-se aos contratos individuais de trabalho dos empregados nos municípios de Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Laranjal, Luiziana, Mamborê, Mariluz, Moreira Sales, Nova Cantu, Palmital, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre d’ Oeste, Roncador e Ubiratã.

MERCADOS

A CCT firmada para minimercados, supermercados, mercados, hipermercados e atacarejos também fixa em 6,2 por cento o percentual de reajuste salarial. Já os pisos salariais ficaram assim: todos os empregados nos primeiros 90 dias – salário mínimo em vigência; pacoteiros lojistas e office-boys – R$ 1.860,00; Copa, cozinha e limpeza – R$ 1.965,00; Portaria, vigilância, guarda, entregador, caixa, repositor e demais empregados – R$ 2.115,00; empregados comissionados – R$ 2.180,00; Padeiro, confeiteiro, açougueiro – R$ 2.340,00.

A convenção abrange os municípios de Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Laranjal, Luiziana, Mamborê, Mariluz, Moreira Sales, Nova Cantu, Palmital, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre d’ Oeste, Roncador e Ubiratã.

Nelson José Bizoto e Mauro de Oliveira, presidentes do Sindiempresarial e do Sindecam, respectivamente, assinaram as CCT’s.