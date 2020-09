Sindicam vai reivindicar o parcelamento do DAS

O Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam) prepara um documento para reivindicar o parcelamento do DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional referente aos meses de abril, maio e junho, que teve o pagamento prorrogado em razão da pandemia de Covid-19. Com as atividades econômicas ainda duramente afetadas como reflexo direto da pandemia, as empresas estão encontrando dificuldade para quitar o DAS referente ao mês vigente, junto com o tributo do mês prorrogado.

O presidente do Sindicam, Nelson José Bizoto, adianta que está sendo realizado um levantamento junto aos escritórios de contabilidade do Vale do Piquirivaí com o objetivo de levantar as empresas que têm interesse no parcelamento por estarem enfrentando dificuldade em manter o pagamento em dia. “Esses empresários não querem atrasar o pagamento, mas em função da redução das atividades econômicas estão enfrentando sérias dificuldades para pagar o DAS do mês e ainda a parcela prorrogada”, explica o líder sindical de Campo Mourão

A reivindicação do Sindicam será levada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) para que desenvolvam gestões junto ao Ministério da Economia, em Brasília. Será solicitado que o tributo referente aos meses da prorrogação seja parcelado para pagamento a médio ou longo prazo, contribuindo assim para a recuperação das empresas que ainda sentem os nefastos efeitos da pandemia.

O levantamento das empresas que buscam o parcelamento tem por objetivo principal evidenciar o alcance da medida . Os escritórios de contabilidade vem repassar as informações (razão social e CNPJ das empresas que desejam pleitear o benefício) até o dia 11 de setembro ao Sindicam, que funciona no primeiro pavimento do Centro Empresarial Cidade. Também podem ser enviadas através do e-mail [email protected] ou pelo whatsapp 44 3525 1437, aos cuidados de Elis.