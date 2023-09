Novo CSU: ampla estrutura de saúde e espaço esportivo

Depois de passar por uma ampla reforma, foi reinaugurado nesta quarta-feira (5), o Centro Social Urbano (CSU), localizado no Jardim Country, em Campo Mourão. O investimento passa de R$ 4,4 milhões, dos quais R$ 3,3 milhões viabilizados como contrapartida do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado (Coapes). Além de amplo espaço para atendimento à Saúde, o entorno também foi revitalizado e se tornou um Centro Esportivo e de Lazer.

A reinauguração da estrutura contou com a presença de autoridades municipais, representantes da comunidade e servidores da Saúde e Esporte, do deputado estadual Douglas Fabrício, prefeitos da região e do secretário estadual de Saúde, Beto Preto. Durante a solenidade o secretário e o prefeito Tauillo Tezelli assinaram a ordem de serviço para construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que será edificado pelo governo do Estado próximo a Santa Casa. Também foram entregues 10 veículos novos para a Secretaria Municipal de Saúde.

O novo CSU conta com a Unidade Básica de Saúde com todos os serviços médicos e odontológicos e passa a abrigar o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o Centro de Apoio Psicossocial -Alcool e Drogas (CAPS-AD), que funcionava em estrutura alugada. O prédio mede 2,3 mil metros de área construída e a reforma incluiu troca do telhado e toda a estrutura de suporte, parte elétrica, hidráulica, calçamento, pintura, forro e pisos, cerca e ajardinamento.

A ampla estrutura de serviços de saúde foi complementada com uma quadra fechada e coberta, quadra externa de basquete, iluminação e alambrado; implantação de ATI e paisagismo. Em breve será instalado também um parque infantil.

AME – O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) será a nova sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cis-Comcam), que atende também os demais municípios da região. O valor do convênio é de R$ 25,6 milhões. Caberá ao município a fiscalização da obra, que depois de pronta será um espaço destinado a um atendimento multiprofissional para exames e consultas.

O AME, que será gerenciado pelo Cis-Comcam, será um espaço moderno e adequado para as necessidades do atendimento à Saúde. Presidido atualmente pelo prefeito de Moreira Sales, Rafael Bolacha, o Consórcio de Saúde está instalado em um prédio nas proximidades do Estádio Municipal.