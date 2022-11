Sábado com lojas abertas até às 17 horas em Campo Mourão

O próximo sábado (dia 12/11) será de comércio aberto até às 17 horas em Campo Mourão. Lojas não apenas da área central da cidade, mas também muitas localizadas nos bairros, funcionarão em horário especial para atender os clientes até o final da tarde, o que propicia maior comodidade aos consumidores e tradicionalmente contribui para o fomento das vendas.

Sempre nos dois primeiros sábados do mês, ao longo de todo o ano, o comércio lojista de Campo Mourão estende o atendimento até às 17 horas. Trata-se já de uma tradição na cidade e a abertura das lojas em horário especial nestas datas está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada pelo Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).

Comerciantes que oferecem os mais diferentes produtos ressaltam que o horário especial nos sábados sempre incrementa as vendas. Também destacam que o consumidor mourãoense já se acostumou a aproveitar esses sábados com horário estendido de funcionamento do comércio para ir às compras, muitas vezes acompanhado da família. Outro ponto lembrado pelos empresários é que o horário especial acaba também atraindo muitos consumidores de cidades vizinhas.

VISITANTES

A partir de sexta-feira (11/1), Campo Mourão estará sediando os 28º Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar), que serão disputados por cerca de 650 profissionais de todo o Estado. Os hotéis estão com as reservas esgotadas e os comerciantes acreditam que o evento deverá também refletir positivamente nas vendas, principalmente porque muitos contabilistas estarão na cidade acompanhados das suas famílias.