Campanha de Natal da Acicam já conta com cerca de 200 empresas

A tradicional campanha promocional do Natal, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), já tem a adesão de aproximadamente 200 empresas para a edição deste final de ano. Como nas edições anteriores, estão sendo disponibilizados kits variados para que empresas de todos os portes participem da maior promoção anual da entidade.

A equipe de vendas da Acicam está percorrendo o comércio para comercializar os kits da campanha e empresários procuram diariamente a entidade para aderir à promoção, que é marcada pelo sorteio de vasta premiação aos consumidores que compram nas lojas participantes. Outra característica marcante da promoção são as atrações disponibilizadas para a população, como as atividades na Vila Acicam e os passeios de trenzinho.

Os consumidores também já se acostumaram a solicitar os cupons da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal” e as empresas participantes estarão, uma vez mais, identificadas por cartazes da promoção.

PRÊMIOS

A premiação da campanha da Acicam para este ano é constituída de um carro zero quilômetro (Fiat Argo), três caminhões de prêmios (com móveis, eletrodomésticos, etc. para mobiliar a moradia dos contemplados), 10 vale compras de R$ 1 mil, 50 vale compras de R$ 200,00 e 200 vale compras de R$ 100,00. Entre as várias novidades da promoção “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” está ainda o prêmio de um ano de compras grátis de supermercado.

O sorteio será realizado no dia 7 de janeiro, na Vila Acicam (que será instalada na praça da Catedral de São José). A promoção “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” é uma realização da Acicam e da Prefeitura de Campo Mourão, com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa e a Unimed Campo Mourão. També