Retenção de IR para crianças e idosos mobiliza contabilistas

No próximo dia 31 encerra-se o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda e os contabilistas de Campo Mourão continuam empenhados no trabalho de conscientização e orientação dos contribuintes para que destinem parte do tributo à

entidades sócio assistenciais locais. Os recursos arrecadados são repassados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e ao Fundo Municipal do Idoso (FMI) para que sejam investidos em projetos mantidos pelas entidades cadastradas.

A ativa participação dos contabilistas mourãoenses na campanha “Eu Sou Cidadão Solidário”, liderada pelo Fórum das Entidades Filantrópicas do Município, acontece desde o início da ação que acontece desde 1998. Portanto, há 26 anos. A campanha tem a adesão de inúmeras instituições locais. Dentre elas, o Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), que arregimenta os profissionais no trabalho de sensibilização dos contribuintes do Imposto de Renda (pessoas físicas e jurídicas) pela adesão à campanha.

DESTAQUE

Campo Mourão figura entre os primeiros municípios paranaenses a realizar a campanha e tornou-se referência no Estado pelos resultados alcançados. Na campanha passada, o Município ficou em quarto lugar em arrecadação no Paraná. O valor arrecadado – R$ 1.958.183,55 – foi 2,85 por cento maior que no ano anterior, quando foram arrecadados R$ 1.903.975,55 no Município.

Estas são as entidades beneficiadas com recursos: Entre as instituições beneficiadas estão: APAE, Associação Amigos do Autista de Campo Mourão (AACM), Associação Sou Arte, Associação Dojo.Com, Comunidade Terapêutica Lar Dom Bosco, Fundação Marta Kaiser, Casa Lar Infantil Miriã, Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Anna, Abrigo à Mão Cooperadora e Centro de Educação Santa Rita (Cedus).

META

A expectativa para este ano é arrecadar em torno de R$ 3,1 milhões. Mais de oito mil contribuintes mourãoenses estão aptos a participar da campanha e o Município tem potencial para arrecadar R$ 6.239.025,16. Desde 2018, a campanha Imposto de Renda Solidário já arrecadou mais de R$ 7 milhões em Campo Mourão. Para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foram repassados R$ 3.516.029,83, enquanto o Fundo Municipal do Idoso recebeu R$ 4.123.566,77.

Nos últimos cinco anos, a arrecadação saltou de R$ 516.659,31 para R$ 1.958.183,55, o que representa um crescimento acumulado de 279 por cento.

COMO FUNCIONA

Por meio da campanha, o contribuinte pode destinar parte do imposto que pagaria ao governo federal para os dois fundos municipais. Todo o montante arrecadado é destinado ao custeio de programas e ações desenvolvidos pelas entidades cadastradas, em benefício de um futuro melhor para crianças e adolescentes e também para a dar dignidade aos idosos carentes.

Pode ser destinado até seis por cento do IR, o que não implica em gastos maiores para o contribuinte. Embora os municípios paranaenses retenham menos de cinco por cento do montante que poderiam deixar de enviar para os cofres da União, o estado está entre os que mais se utilizam do mecanismo no país.

ADESÃO

O contribuinte interessado em aderir a campanha pode obter mais informações junto ao seu contador. Também pode esclarecer eventuais dúvidas na página que a campanha mantém no Instagram (@campanhaimpostoderendacm).