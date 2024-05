Corpo de Bombeiros encerra campanha para o RS após coletar mais de 350 mil kg de donativos em CM

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão encerrou nessa quinta-feira, 23, a campanha de arrecadação de donativos em prol do Rio Grande do Sul. No período, foram arrecadados mais de 350 mil quilos de produtos.

No entanto, nesta quinta-feira, o quartel ainda está recebendo alguns donativos de municípios da região que já estavam agendados para a entrega. Essa última carga deverá totalizar cerca de 30 mil quilos.

A partir de agora, a orientação dos bombeiros é para que as pessoas que queiram doar, que façam a entrega na Secretaria de Assuntos da Comunidade, localizada na rua São José (fundos do ginásio de esportes da Vila Urupês), para ajudar as famílias mourãoenses em vulnerabilidade social, na Campanha do Agasalho que deve começar em breve.

PARANÁ

A campanha de arrecadação de donativos organizada pelo Gabinete da Primeira-Dama e a Defesa Civil do Paraná em prol do Rio Grande do Sul alcançou a marca de 13,2 mil toneladas.

Toda essa ajuda humanitária foi organizada com o apoio de voluntários e servidores do Estado e foi enviada ao estado gaúcho em 557 caminhões. Esse volume foi reunido nas sedes do Corpo de Bombeiros e demais instituições do Estado que participaram da campanha entre os dias 02 e 22 de maio.

De acordo com um balanço divulgado nesta quinta-feira (23), foram pelo menos 3 mil toneladas de alimentos, 4 mil toneladas de fardos de água mineral e 4,7 mil toneladas de materiais de limpeza e higiene. Os outros itens arrecadados foram roupas, cobertores e ração. Eles foram distribuídos a 64 cidades que sofreram com os impactos severos das enchentes e que estão em estado de calamidade pública.

RIO GRANDE DO SUL

De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (23) pela Defesa Civil gaúcha, são 468 municípios afetados, 65 mil pessoas em abrigos, 72 desaparecidos e 163 óbitos confirmados. Mais de 82 mil pessoas e 12 mil animais já foram resgatados.