Produtores de leite anunciam protesto para cobrar medidas contra crise

Uma grande mobilização em defesa da cadeia leiteira do Paraná está marcada para a próxima sexta-feira, 31 de outubro, a partir das 9h, na BR-323 (trevo de Cafezal do Sul).

Produtores, associações, autoridades e toda a comunidade rural estão unindo forças em uma grande manifestação pacífica em defesa do setor leiteiro e agricultura familiar.

Os produtores reivindicam medidas que assegurem a sustentabilidade da produção local, exigindo que as políticas públicas valorizem o produtor nacional e não favoreçam o leite importado, que chega ao mercado com preços injustos e ameaça o trabalho de quem produz com esforço e dedicação no campo.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a categoria convida todos os produtores rurais da região, sindicatos, cooperativas e setores parceiros para se juntarem a esta causa.

Essa mobilização conta com o apoio da APEROLEITE e o acompanhamento da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Militar, garantindo uma manifestação segura e ordeira.