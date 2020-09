Procon verifica preços nos supermercados e aguarda posição da Secretaria Nacional

Servidores do Procon Municipal estiveram em alguns supermercados na manhã desta sexta-feira (04) para verificação do aumento de preços, especialmente de itens da cesta básica, como arroz, feijão e óleo de soja. “As reclamações dos consumidores em todo o Estado já foram levadas pelo Procon Estadual à Secretaria Nacional do Consumidor, para que busque informações mais precisas junto às indústrias”, explicou a chefe do Procon, Jurema Portes

Ela ressalta que na verificação nos supermercados não foi constatado prática abusiva de preços. “O que recebemos de informações a alta assustadora dos preços é resultado da alta do dólar e de comodities, como a soja. Houve muita exportação de produtos e com isso um desabastecimento do mercado interno. E os supermercados também estão pagando muito mais caro para comprar os produtos”, ressaltou Jurema, ao reforçar que a fiscalização em âmbito nacional será feita pela Secretaria Nacional

“Infelizmente estamos atravessando um momento muito delicado na economia, mas o Procon está acompanhando não apenas in loco como nas plataformas de pesquisa disponíveis para garantir que os direitos do consumidor não sejam desrespeitados”, complementa.

Em caso de reclamações o consumidor pode acessar os canais de atendimento online do Procon-PR através do site www.consumidor.gov.br