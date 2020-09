Decreto traz novas decisões voltadas a amenizar impacto econômico do Covid-19 em Campo Mourão

Decreto a ser publicado nesta sexta-feira (04) pela prefeitura de Campo Mourão, traz novas decisões do Comitê Municipal de Gestão de Crise em relação as medidas de prevenção e enfrentamento da epidemia da Covid-19. Foram mantidas as mesmas penalidades para casos de descumprimento do decreto.

As instituições de ensino superior privadas estão autorizadas a oferecer aulas presenciais de graduação e pós-graduação, desde que respeitadas todas as medidas de segurança sanitárias. Já nas escolas públicas e privadas as aulas só podem ser ofertadas pelo sistema à distância. A recomendação é que crianças com até cinco anos permaneçam em isolamento social.

O jogo de bilhar também foi liberado, desde que os estabelecimentos mantenham as mesas dispostas com distanciamento mínimo de dois metros entre uma e outra. Tacos, bolas e mesas deverão ser higienizados a cada partida, proibindo o compartilhamento dos tacos.

Outra novidade é liberação do funcionamento das salas de cinema, desde que cumpram e façam cumprir regras como acesso máximo de 40 por cento da capacidade, uso de máscaras em tempo integral, distanciamento entre cada poltrona, entre outros. As filas deverão ser organizadas dentro e fora dos estabelecimentos, além de higienização.

As atividades de música ao vivo em bares, lanchonetes e restaurantes, também ficam permitidas, obedecendo normas como horário de funcionamento e proibição de pista ou espaço para danças e bailes. É vedada a aproximação entre músicos e plateia, bem como a distribuição de souvenirs ou compartilhamento de microfones.