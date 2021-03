Procon realizou a pesquisa de preços de Ovos de Páscoa e peixes

O Procon Campo Mourão visitou seis estabelecimentos da cidade para realizar a pesquisa de ovos de páscoa, chocolates e peixes entre os dias 23 e 25 de março. Foram pesquisadas diferentes marcas e tamanhos.

Dentre os chocolates e ovos de páscoa as marcas que mais aparecem são: Nestlé, Garoto, Lacta, Hershey’s, Ferrero Rocher e Arcor. Já dentre os peixes, foram pesquisados bacalhau, cação, sardinha, salmão, filé de tilápia e filé de merluza.

O objetivo da pesquisa é mostrar os preços mínimos e máximos de cada item pesquisado, para o consumidor ter o poder de escolha e assim optar por aquele que melhor atende a sua necessidade.

Como ficou evidenciado na pesquisa, um mesmo produto pode ter uma variação elevada de um lugar para outro, por isto a importância de sempre pesquisar o melhor preço. Destaca-se ainda que esta pesquisa reflete os valores das datas pesquisadas, assim os preços podem sofrer variação.

Com a tecnologia, através do site Nota Paraná, o próprio consumidor pode fazer sua pesquisa antes de realizar sua compra. O Procon visando proteger, defender, orientar e educar o consumidor, divulga esta pesquisa para que todos possam ter a opção de escolher o menor preço. E da mesma forma incentivar cada cidadão a ter o hábito de pesquisar e cobrar seus direitos.

“Sabemos que mesmo com a crise da pandemia da COVID-19, os mourãoenses vão comprar ovos e peixes nessa páscoa e por isso fizemos a pesquisa para auxiliar o consumidor nesse momento para que ele faça uma boa compra”, destaca Sidnei Jardim (Secretário Executivo do Procon.

Esta pesquisa pode ser obtida no Portal do Procon, entrando no Portal da Prefeitura e indo no ícone Cidadão, ou direto no link abaixo, ou solicitando no WhatsApp 99978-4080.

Confira a pesquisa no link abaixo:

(https://campomourao.atende.net/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&ajaxPrevent=1616766303616&file=A741E79E8F115A3EF2FE94E0DC5B64E6C1A777C2&sistema=WPO&classe=UploadMidia)