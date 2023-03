Procon-PR dá dicas para aproveitar o Dia do Consumidor sem dor de cabeça

Nesta quarta-feira, 15 março, o Dia Internacional do Consumidor, data que é marcada por uma série de promoções e descontos nos comércios físicos e online. O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJU), dá dicas a quem pretende aproveitar a oportunidade para fazer compras sem cair em ciladas.

O alerta é sobre a importância de pesquisar bastante antes de finalizar uma compra, especialmente em ambiente virtual. Com métodos cada vez mais avançados, golpistas podem aproveitar a data para roubos de dados bancários e vendas falsas.

Claudia Silvano, chefe do Procon-PR, ressalta que a atenção aos detalhes é fundamental. “Links recebidos através de redes sociais e e-mails, ou encontrados nas redes sociais, podem ser uma armadilha”, explica. “Os sites falsos de venda imitam o visual dos portais de empresas verdadeiras, o que pode induzir o cliente menos atento ao erro”, observa.

Para evitar esse tipo de situação, é importante verificar o endereço do site que aparece no navegador. Outra forma de afastar transtornos é, ao se deparar com uma promoção muito vantajosa, acessar diretamente o site da empresa, sem clicar no link do anúncio, e fazer a pesquisa manualmente. Verificar sites de opiniões de clientes e históricos de reclamações online também é uma forma de se prevenir.

RISCOS

Os sites falsos não apenas servem para roubar dados de cartão de crédito, mas também para coletar dinheiro através de pagamentos por Pix, por exemplo, prometendo descontos ainda maiores. Além disso, oferecem o risco de propagação de vírus que roubam outros dados sensíveis das pessoas.

Claudia reforça que no comércio local também é preciso estar atento às promoções. “Existem muitas situações envolvendo ofertas e propagandas enganosas, liquidações com preços que não estão, de fato, mais baratos. Nos buscadores digitais, que fazem comparação de preços, é possível fazer uma verificação rápida para saber se a promoção anunciada na vitrine realmente vale a pena”, explica.

Outra recomendação importante ao consumidor é ficar atento aos prazos de trocas e devoluções. “Para compras online, o consumidor tem um prazo de sete dias para devolver o produto, caso se arrependa da compra. Já nas compras em lojas físicas, produtos não duráveis têm prazo de garantia de 30 dias segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e de 90 dias em caso de bens duráveis”, ressalta.

“Porém, é essencial que a pessoa exija a nota fiscal. É ela que garante os direitos do consumidor, além de também ser a garantia de que o estabelecimento cumpre com suas obrigações fiscais. De quebra, o cliente pode pedir o CPF na nota e ainda participar do programa Nota Paraná, e recuperar um pouco do imposto pago, além de concorrer aos prêmios mensais”, finaliza.

CAMPANHA

Outra iniciativa do Governo do Estado que marca o Dia do Consumidor é o lançamento da campanha #desligueotelefone. O objetivo é alertar sobre golpes praticados em ambiente virtual. A campanha alerta o consumidor para que desligue o telefone sempre que receber ligações de alguém se passando por gerente ou funcionário de banco, para evitar informar dados sensíveis, como número de contas ou senhas, e não cair em golpes e levar prejuízos. Ela é divulgada pelas redes sociais do Procon Paraná e da Secretaria da Justiça e Cidadania.

Fonte: Agência Estadual de Notícias