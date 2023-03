Prefeito recebe visita de representantes da Escola Adventista

O prefeito Tauillo Tezelli recebeu a visita nesta quarta-feira (15), o pastor Márcio Carvalho, o diretor Leandro Rocha, do Colégio Adventista de Campo Mourão, com as alunas Izabela, Rayane e Geovana. Além de receber uma oração pelo trabalho como chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito também recebeu de presente um livro e um copo.