Procon pesquisa preços de combustíveis em Campo Mourão

Um levantamento do Procon Municipal em postos de combustíveis de Campo Mourão constatou que os preços praticados estão dentro da média do mercado nacional. No comparativo com os demais municípios do Paraná, os preços da gasolina e do etanol ainda estão abaixo da média.

A secretária executiva do Procon, Jurema Portes, explica que atualmente a Agência Nacional do Petróleo (ANP) disponibiliza a lista de preços e outras informações sempre atualizadas no portal (preco.anp.gov.br). “Hoje, com a tecnologia ao alcance de todos, está fácil pesquisar. Além disso, no Paraná ainda tem um aplicativo do Nota Paraná que também traz essas informações”, informa Jurema.

Mesmo assim, o Procon Municipal realizou uma pesquisa em Campo Mourão nos dias 17 e 24 de agosto, por telefone, para averiguar os preços praticados da gasolina, etanol e gasolina aditivada. Nos 10 postos que atenderam e repassaram as informações, o preço do etanol varia de R$ 2,49 a R$ 2,89. Já o da gasolina comum, o menor preço foi R$ 3,79 e o maior R$ 4,19, enquanto da aditivada varia de R$ 3,99 a R$ 4,19.

Os servidores do Procon não conseguiram informações em sete estabelecimentos. “Em cinco deles o número divulgado consta como inexistente e em dois a pessoa que atendeu o telefone recusou-se a repassar as informações solicitadas. Nesses iremos verificar pessoalmente”, informou Jurema.

Ela recomenda que o consumidor pesquise os preços pela plataforma da ANP e faça a comparação também do custo benefício. “Por enquanto a avaliação que fazemos é positiva, pois não constatamos abusos nos preços praticados, que em alguns postos estão até mesmo abaixo da média estadual”, complementa.