Procon orienta para compra de material escolar e listas abusivas

O Procon de Campo Mourão orienta os pais e responsáveis a ficarem atentos na hora da compra de materiais escolares na volta às aulas. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), o aumento nos preços dos itens pode chegar a 25%.

“Pesquisa de preço é sempre importante. Quem pesquisa, economiza. A compra em quantidade, em reunião com outros pais, pode resultar em economia. Por exemplo: negociação, pechincha”, orienta o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Além disso, as formas de pagamento também devem ser consideradas. “O consumidor pode encontrar preços diferenciados em razão da forma de pagamento utilizado. Com cartão de crédito ser um valor, débito outro valor e com dinheiro um valor ainda menor”, explica.

O QUE NÃO COMPRAR?

As escolas não podem solicitar materiais de uso coletivo, como papel higiênico, papel toalha, produtos de limpeza, canetas para lousa, álcool ou outros produtos e materiais que os professores utilizem para dar aula ou que digam respeito a administração da escola. Esses itens são de responsabilidade da instituição e não dos alunos.

“Nas listas são pedidos materiais que nem sempre fazem sentido para os pais, como palito de sorvete, uma quantidade de cola grande, uma quantidade de papel sulfite significativa. Nesses casos, os pais devem pedir esclarecimentos para as escolas para que saibam em quais atividades pedagógicas esses materiais serão utilizados”, salienta Sidnei Jardim.

A Lei Estadual 17.322/2012 determina que as escolas fiquem proibidas de cobrar de seus alunos taxa ou outro tipo de valor para aquisição de material de ensino de uso coletivo. As escolas não podem determinar que os pais comprem o material no próprio estabelecimento, nem marcas ou locais de compras, com exceção de apostilas.

O diretor do Procon orienta que diante de qualquer problema, os pais procurem as instituições de ensino e, não havendo esclarecimentos ou soluções, o Procon seja acionado.