Procon inicia mutirão online para renegociação de dívidas

O Procon de Campo Mourão inicia nesta segunda-feira (7) um mutirão online de renegociação de dívidas que vai até dia 31 de março. A ação é realizada em conjunto com Procon-PR, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor. Febraban e Associação Brasileira de Procons – PROCONSBRASIL. O acesso é pela plataforma de solução de conflitos http://consumidor.gov.br

De acordo com o diretor do Procon Campo Mourão, Sidnei Jardim, esse mutirão pela internet vai facilitar a vida do cidadão, que vai poder negociar as dívidas e obter bons descontos e seguir com sua vida mais tranquila. Para participar basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma http://consumidor.gov.br, quando receberá um login e senha.

Na plataforma o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

No momento do preenchimento do registro, é importante que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos fornecedores participantes. Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado.

Participarão do Mutirão mais de 160 bancos e financeiras.

Link da plataforma consumidor.gov.br:

https://consumidor.gov.br/pages/principal/?1646250837876