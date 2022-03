Homem é esfaqueado pelo próprio filho em Barbosa Ferraz

Um homem de 57 anos foi vítima de tentativa de homicídio, provocada pelo próprio filho, de 35 anos, em Barbosa Ferraz. A ocorrência foi registrada na noite desse sábado, por volta das 21h15, na avenida Presidente Kennedy.

A Polícia Militar foi acionada, onde um irmão do agressor relatou que a situação ocorreu após um desentendimento entre pai e filho. A vítima levou facadas no braço e pescoço.

Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, enquanto o autor fugiu do local logo após o crime. Os policiais realizaram buscas em vários locais onde ele poderia estar, porém não o encontraram.

Já no hospital, o pai informou aos policiais que se desentendeu com o filho após perceber que ele tentou furtar dois botijões de gás do local onde ele (pai) trabalha.

Ao tentar evitar que o filho levasse os botijões, o rapaz foi até o carro, pegou uma faca, foi em sua direção e desferiu os golpes. A vítima seria encaminhada para Campo Mourão devido ao seu estado de saúde.

Com informações e foto: Polícia Militar