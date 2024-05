Compras até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

Neste sábado (4/5), o comércio lojista de Campo Mourão vai estender até às 17 horas o atendimento aos consumidores. Sempre nos dois primeiros sábados do mês, de janeiro a dezembro, as lojas da cidade funcionam em horário especial, permanecendo abertas até o final da tarde.

O horário estendido tradicionalmente fomenta as vendas e a expectativa dos comerciantes para este final de semana é de muito movimento devido à proximidade do Dia das Mães, a segunda melhor data especial para o setor (superada apenas pelo Natal). Pesquisas realizadas por entidades empresariais paranaenses apontaram que mais consumidores pretendem presentear a mãe neste ano, quando comprado com diagnóstico similar de 2023.

Outro fator que deve contribuir para o incremento das vendas é a mudança da estação, o que sempre reflete positivamente para o comércio lojista. Nas vitrines das lojas de Campo Mourão já predominam as opções de presentes para as mães, além de roupas, calçados e outros produtos para a nova estação.

PRÊMIOS

Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da campanha “Mãe, Amor Maior!”, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), estarão concorrendo a inúmeros prêmios. Cartazes da campanha, fixados nas vitrines e fachadas, identificam as lojas participantes.

O prêmio principal oferecido pela campanha/2024 são dois vales viagens (passaportes) no valor de R$ 10 mil cada um. Dentro do valor estabelecido, os ganhadores poderão escolher o destino da viagem, duração, hospedagem e o número de viajantes.

Serão sorteados ainda 40 vale compras (10 vale compras no valor de R$ 1.000,00, 10 vale compras no valor de R$ 500,00 e a 20 vale compras no valor de R$ 200,00), além de 20 vales jantar.