Com mais de 100 casos, Quinta do Sol enfrenta epidemia de dengue e pede que moradores usem repelente  

O município de Quinta do Sol está enfrentando uma epidemia de dengue. São mais de 100 casos confirmados, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, além de 279 casos notificados e 103 descartados.

O estado liberou a utilização de UBV pesado (fumacê) na cidade e a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão acompanha os trabalhos preventivos, orientando, inclusive, os moradores a usarem repelente contra o mosquito Aedes Aegypti.

De acordo com enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, Alexandra Montes de Oliveira, a dengue que está circulando na cidade é do tipo I. Ela conta que no inicio de dezembro do ano passado já foi feito um arrastão na cidade.

No entanto, como a situação continua alarmante ela apela para que as pessoas cuidem de seus quintais. “Precisamos da colaboração de todos, pois 80% dos focos se concentra dentro dos quintais de cada morador”, adverte a enfermeira.

A prefeitura tem utilizado todos os meios como forma de conscientizar os moradores, com orientações de combate ao mosquito Aedes aegyti nas redes sociais, nas escolas, carro som, igrejas, além do trabalho com os agentes de endemias que não parou nem mesmo em dezembro e janeiro.

“Agora estamos fazendo o fumacê para tentar controlar a dengue, mas nada será suficiente se cada morador não fizer a sua parte”, reforça Alexandra. Segundo ela, todos os casos suspeitos são notificados e os trabalhos dos agentes não param. Quinta do Sol lidera o ranking da dengue na região.

A 11ª Regional de Saúde informa que o Estado tem trabalhado incansavelmente para combater a dengue, junto aos municípios, contudo, os serviços realizados precisam da colaboração da população. “É uma luta de todos. A população da cidade precisa colaborar evitando o acúmulo de entulho, não jogando lixo em terrenos baldios e mantendo seu quintal livre de recipientes que possam acumular água”, adverte a Regional de Saúde.

A aplicação de UBV pesada no município de Quinta do Sol começou na segunda-feira passada. Vale lembrar que a aplicação do inseticida é mais uma estratégia no combate ao mosquito ou seja, combate ao mosquito Aedes aegypti em sua fase adulta e que esteja sobrevoando no momento da aplicação, mas não elimina ovos, e larvas.