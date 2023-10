Empreende Week discute desinteresse de empresas mourãoenses pelas licitações públicas

Foi iniciada na semana passada pela Copel e empresas de telefonia e internet a retirada de fios sem uso em postes de iluminação pública. A medida foi comunicada pela Copel à administração municipal por meio de ofício, após tratativa em audiência pública realizada pelo Poder Legislativo.

A retirada de cabos pendurados começou pelo centro da cidade, na área do estacionamento rotativo. No ofício a Copel cita a responsabilidade prevista em contrato das empresas que utilizam os postes e que cabe a Copel, enquanto ‘detentora’ da infraestrutura, notificar as ocupantes acerca de irregularidades constadas na ocupação.

Na audiência pública a Copel se comprometeu a realizar as seguintes ações: levantamento e mapeamento de toda rede compartilhada de Campo Mourão até 16 de junho; notificação a todas as empresas de telecomunicações identificadas com irregularidades de cabos baixos ou caídos nas ocupações até 23 de junho; análise do retorno das notificações com as regularizações, a partir de 24 de julho e atuação por parte da Copel nos pontos não atendidos por meio das notificações e sanção às ocupantes, a partir de 25 de agosto.

“Para situações de risco iminente, ainda que se trate de ativos de telecomunicações, a Copel intervém independentemente de notificação de regularização às empresas ocupantes”, informa o documento. Além disso, a Copel colocou os canais de comunicação 24 horas por dia, assim como a página na internet (www.copel.com) para reclamações e denúncias.