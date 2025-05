Procon de Campo Mourão divulga pesquisa com variação nos preços de gás de cozinha e combustíveis

O Procon de Campo Mourão divulgou os resultados da mais recente pesquisa de preços de combustíveis e gás de cozinha, realizada na última semana. O levantamento abrangeu 27 revendas de gás de cozinha e 17 postos de combustíveis no município, revelando variações significativas entre os estabelecimentos.

Na modalidade com entrega, o preço do botijão de 13 kg variou entre R$ 109,99 e R$ 118,00. Já para retirada no local, os valores foram de R$ 94,90 a R$ 118,00. A diferença de até R$ 23,10 reforça a importância da pesquisa por parte do consumidor.

Entre os combustíveis, a gasolina aditivada apresentou a maior oscilação de preços: R$ 5,79 a R$ 6,49, uma diferença de R$ 0,70 por litro.

Veja os dados completos:

Etanol: R$ 3,85 a R$ 4,29

Gasolina comum: R$ 5,75 a R$ 6,39

Gasolina aditivada: R$ 5,79 a R$ 6,49

Diesel S-500: R$ 5,74 a R$ 6,22

Diesel S-10: R$ 5,78 a R$ 6,39

A pesquisa tem como objetivo fornecer transparência ao consumidor e ajudá-lo a economizar na hora de abastecer ou adquirir gás de cozinha.

Os relatórios completos estão disponíveis para consulta no portal do município. Os interessados podem acessar pelo link: https://campomourao.atende.net/subportal/procon