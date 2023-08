Procon de C. Mourão divulga nova pesquisa de preços de combustível

O Procon de Campo Mourão divulgou hoje (18) os resultados de sua mais recente pesquisa sobre os preços dos combustíveis praticados pelos postos locais. O levantamento, realizado na manhã desta sexta-feira (18), apresentou variações significativas nos valores, chamando a atenção para aumentos nos preços da gasolina e do diesel, enquanto o etanol mostrou-se oscilante, com alguns estabelecimentos reduzindo os preços e outros aumentando em relação à última pesquisa realizada em 19 de julho.

De acordo com os dados levantados, todos os postos consultados aumentaram os preços da gasolina e do diesel. Por outro lado, os valores do etanol sofreram alterações mistas, com alguns postos optando por aumentar, outros por reduzir e há ainda aqueles que mantiveram os preços desde a última pesquisa.

Sidnei Jardim, diretor do Procon, destacou a importância da pesquisa para os consumidores: “Isso prova que o consumidor tem que pesquisar antes de abastecer seu veículo e também pesquisar tudo que comprar ou contratar no comércio”.

Os preços registrados mostram uma considerável variação entre os postos, incentivando ainda mais a necessidade de pesquisa prévia por parte dos consumidores. O menor preço do etanol foi encontrado a R$ 3,25, enquanto o preço mais alto chegou a R$ 3,89. Para a gasolina, os valores oscilaram entre R$ 5,05 e R$ 5,79, enquanto o diesel variou de R$ 5,37 a R$ 6,09.

O diretor do Procon ressalta ainda que há postos que oferecem preços diferentes para clientes que participam de promoções especiais, como programas de fidelidade.

Confira os preços encontrados nos postos de combustíveis de Campo Mourão:

Posto Alfa – Etanol R$ 3,35 – Gasolina R$ 5,49 – Diesel R$ 6,09

Posto Amigão – Etanol R$ 3,35 – Gasolina R$ 5,15 – Diesel R$ 5,79

Posto Andrade – Etanol R$ 3,49 – Gasolina R$ 5,69 – Diesel R$ 5,99

Posto Auto Flex Albuquerque – Etanol R$ 3,35 – Gasolina R$ 5,19

Posto Avenida – Etanol R$ 3,59 – Gasolina R$ 5,49 – Diesel R$ 6,09

Posto Brambilla – Etanol R$ 3,35 – Gasolina R$ 5,49 – Diesel R$ 5,68

Posto Condor – Etanol R$ 3,39 – Gasolina R$ 5,49

Posto Delta – Etanol R$ 3,64 – Gasolina R$ 5,25 – Diesel R$ 5,37

Posto Flex – Etanol R$ 3,39 – Gasolina R$ 5,05

Posto Guapo – Etanol R$ 3,29 – Gasolina R$ 5,29 – Diesel R$ 5,59

Posto Guarujá – Etanol R$ 3,59 – Gasolina R$ 5,39 – Diesel R$ 5,69

Posto Ideal – Etanol R$ 3,39 – Gasolina R$ 5,39

Posto Kanaã – Etanol R$ 3,25 – Gasolina R$ 5,39

Posto Macuco – Etanol R$ 3,49 – Diesel R$ 5,99

Posto Maeda – Etanol R$ 3,39 – Gasolina R$ 5,05

Posto Max – Etanol R$ 3,39 – Gasolina R$ 5,05

Posto Muffato – Etanol R$ 3,35 – Gasolina R$ 5,45 – Diesel R$ 5,99

Posto Tio Patinhas – Etanol R$ 3,89 – Gasolina R$ 5,79 – Diesel R$ 6,09