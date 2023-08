Prêmios para os consumidores no Dia dos Pais em Campo Mourão

Nas compras realizadas em cerca de 180 empresas de Campo Mourão que participam da campanha “Três Amores”, neste período que antecede o Dia dos Pais, os consumidores estão concorrendo a um televisor 43 polegadas e a cinco vales-compras de R$ 1 mil. Também concorrem ao Baú do Tesouro do Dia dos Pais, contendo um cartão com crédito de R$ 10 mil para compras nas empresas participantes da promoção da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

Trata-se da terceira e última etapa da campanha “Três Amores/2023”, que já sorteou prêmios para os consumidores no Dia das Mães (em maio) e no Dia dos Namorados (em junho). As empresas participantes estão identificadas com cartazes da promoção e para concorrer basta preencher corretamente os cupons recebidos no ato da compra, que devem ser depositados nas urnas colocadas nas empresas participantes.

SORTEIO

O sorteio do televisor, dos vale compras e de 20 consumidores para tentar abrir o Baú do Tesouro do Dia dos Pais será no dia 31 de agosto. No dia 15 de setembro acontece o encerramento da terceira edição da campanha promocional da Acicam. Em evento público, os consumidores sorteados receberão chaves para tentar abrir os três baús do tesouro da promoção – do Dia das Mães, do Dia dos Namorados e do Dia dos Pais.

Vinte consumidores sorteados tentarão abrir cada um dos baús do tesouro. O prêmio no Baú do Tesouro do Dia das Mães e no Baú do Tesouro do Dia dos Pais será um cartão com crédito no valor de R$ 10 mil. Já o Baú do Tesouro do Dias dos Namorados terá um cartão com crédito no valor de R$ 5 mil. As empresas que aderiram à campanha também concorrem a um Baú do Tesouro com prêmio de R$ 10 mil.

A campanha “Três Amores/2023” tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.