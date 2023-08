Evento reúne, em Campo Mourão, 180 jovens empresários do Paraná

Começa nesta sexta-feira (4/8) e prossegue no sábado, em Campo Mourão, o Encontro Paranaense de Jovens Empresários (EPJE), promovido pela Faciap Jovem/Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, com o apoio do Sicoob. Para o evento, que é organizado pelo Conselho do Jovem Empresário (Conjove) da Associação Comercial e Industrial (Acicam), estão inscritos cerca de 180 empreendedores de 26 municípios do Estado.

A abertura do encontro está marcado para às 14 horas no Espaço Calvary e o cerimonial inclui pronunciamento de autoridades e lideranças, execução do Hino Nacional e atrações culturais. Em seguida será realizado o Painel de Inovação, mediado por Lídia Mizote. Também será realizado o lançamento do Empreendeweek/2023 pela equipe do ecossistema de inovação. Das 13 às 14 horas acontece reunião da diretoria da Faciap Jovem.

A programação desta sexta-feira terá continuidade com a foto oficial dos participantes na Catedral de São José (em caso de chuva a foto será no hall da Acicam) e com a realização de visita técnica a Fundação Educere/Cristófoli Biossegurança, campus do Centro Universitário Integrado, Fiorella Superpadaria e a Pedreira Itaipu.

O encerramento da programação do primeiro dia do EPJE será com a realização de Rodada de Negócios no final da tarde e happy hour no Boteco Dona Chica,

a partir das 19 horas. No sábado, as atividades começam às 8 horas e serão centralizadas no Bar 609, com palestras, informativos e integração entre os conselhos.

Uma das atrações do EPJE em Campo Mourão será a palestra com André Siqueira, que é co-fundador da RD Station e está na lista da Forbes dos milionários antes dos 30 anos.