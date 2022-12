Ação entre amigos para ajudar a Casa das Fraldas

Uma ação entre amigos foi lançada em Campo Mourão com o objetivo de arrecadar recursos para à compra de matérias primas utilizadas pela Casa das Fraldas São José na confecção do produto higiênico. Todos os meses, a entidade produz e distribui gratuitamente milhares de fraldas descartáveis a instituições filantrópicas da cidade e também a centenas de pessoas comprovadamente carentes que necessitam do produto.

Um aparelho de ar condicionado Elgin 9000 BTU Frio será sorteado na ação entre amigos organizada pela Fundação Marta Kaiser, a Casa das Fraldas São José e a Associação Comercial e Industrial (Acicam), com o apoio da Gráfica Mourão. O sorteio está marcado para o dia 16 de fevereiro, às 10 horas, na sede da Casa das Fraldas e o bilhete para colaborar com a entidade e concorrer ao prêmio custa R$ 15,00. Mais informações pelo telefone (44) 3523 6449.

No mês passado, a Casa das Fraldas completou 14 anos de atividades. Já foram produzidas mais de 1.980.000 fraldas e o projeto de responsabilidade social é genuinamente mourãoense. Foi idealizado e implantado pela advogada, docente e diretora executiva, Marta Kaiser, que dirigiu a entidade até o seu falecimento.

Além do Lar dos Velhinhos de Campo Mourão, a Casa das Fraldas atende o Lar da Dona Jacira, o Hospital Santa Casa local e cerca de 300 pessoas carentes da cidade e da região. Trata-se de pessoas idosas e acamadas, devidamente cadastradas. Outro ponto que chama a atenção é que toda a produção é realizada por voluntários. São grupos de amigos, membros de clubes de serviços e movimentos religiosos, funcionários de empresas, etc.

A instituição tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), CIEs – Centro Educacional Integrado, Unimed/Regional de Campo Mourão e a Coamo Agroindustrial Cooperativa. Mas a ação é apoiada pelo Poder Judiciário, clubes de serviços, empresas e várias outras instituições.

DIRETORIA

Atualmente, a Fundação Marta Kaiser é presidida pelo advogado Roberto Olivier Leitner. A diretoria é composta ainda por: Salete Doneda – Secretária Executiva; Ben-Hur Roberval Teixeira Berbet – Diretor Tesoureiro; Nestor Ocimar Bisi, Nobutochi Kimura, Luiz Carlos Feitoza, Eloi Ricardo Cobbe Bonkoski, Itamar Zeni e Antônio Luiz de Matos – membros do Conselho Fiscal; Juscelino Fernandes da Costa, Maria da Conceição Montans Baer e Paulo Cesar Gomes – membros do Conselho Curador.