Campo Mourão se torna capital do teatro na 22ª edição do FETACAM

Campo Mourão se prepara para viver novamente a intensidade do teatro brasileiro. Entre os dias 13 e 26 de outubro, acontece a 22ª edição do Festival de Teatro de Campo Mourão (FETACAM), evento que consolidou a cidade como referência nacional das artes cênicas. O festival ocupará diferentes espaços culturais e públicos, como o Teatro Municipal, Casa da Cultura, Lona Cultural, praças e escolas, levando teatro de qualidade a toda a comunidade.

A dimensão do festival fica clara já nos números: foram 392 inscrições recebidas, vindas de 76 cidades, de 14 estados mais o Distrito Federal, um recorde histórico para o evento. Foram selecionadas 18 delas para compor a programação. Resultado de mais de duas décadas de trabalho consistente, o FETACAM nasceu em 2000 e hoje é considerado um dos principais encontros teatrais do Paraná, reconhecido pelo intercâmbio artístico e pela formação de plateia.

No início de setembro, a cidade já sentiu o clima do festival com o “Esquenta FETACAM”, uma tarde de vivências teatrais, encontros e celebrações que reuniu artistas, professores e estudantes para aquecer o público antes da abertura oficial.

A programação é dividida em três eixos principais: Mostra Itinerante (13 a 17/10), Mostra Paralela (14 a 18/10) e Mostra Oficial (21 a 25/10), além de um robusto ciclo de Ações Formativas (oficinas e bate-papos) que ocorrem durante todo o evento. Todos os espetáculos têm entrada gratuita, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.

Na avaliação do secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, o FETACAM reforça o caráter democrático da cultura produzida no município. “Atingir a 22ª edição comprova a força e a longevidade do movimento teatral mourãoense. Nosso propósito vai além de reunir uma programação diversificada e de qualidade; queremos estreitar os laços entre a comunidade e a arte cênica, criando um ambiente de troca, aprendizado e celebração cultural.”

Mostra Itinerante: Teatro que Chega às Pessoas (13 a 17/10)

A programação começa no dia 13 de outubro (feriado municipal) com a Mostra Itinerante, que levará o espetáculo “Alevanta Boi”, da Cia Manipuladora de Formas Etc i Tal (Navegantes/SC), a praças e escolas da cidade. A peça resgata tradições da cultura popular como o bumba meu boi e o boi de mamão. As apresentações acontecem na Praça Cidade Alta II (13/10, às 16h), na Praça Munhoz da Rocha – Praça do Fórum (14/10, às 18h30) e em escolas municipais entre os dias 15 e 17.

Mostra Paralela: A Força Cênica Local e Regional (14 a 18/10)

A Mostra Paralela exibe a diversidade de linguagens e a potência dos grupos da região. A programação inclui:

* “O Sonho de Aurora” (Cia Ephémeros de Artes Cênicas – Campo Mourão/PR): Um espetáculo infantil que transporta o público para um mundo de fantasia, nos dias 14/10 (14h) e 15/10 (20h), no Teatro Municipal.

* “Aqui é Colônia…Ali é Nação…” (Núcleo UNESPAR de Teatro – Campo Mourão/PR): Uma comédia ácida sobre poder e submissão, no dia 14/10 (20h), na Lona Cultural.

* “Luz, Câmera… Emoção!” (Grupo Tragicom – Alunos do Colégio Estadual de Campo Mourão/PR): Uma narrativa cheia de reviravoltas e números musicais, no dia 16/10 (20h), no Teatro Municipal.

* “Exposição Viva – Viva a Arte de Sebastião Salgado” (Curso de Teatro/Secretaria de Cultura – Campo Mourão/PR): Uma experiência imersiva onde a fotografia de Salgado ganha vida através da performance, no dia 17/10 (20h), na Casa da Cultura.

* “Ritalino e o Quinteto Incompleto” (Palhaço Ritalino – Londrina/PR): Um espetáculo cênico-musical com banda ao vivo, no dia 18/10 (16h), no Teatro Municipal.

* “Emaré – Terras de Areias Vermelhas” (Núcleo de Pesquisa Teatral Pé Vermelho – Maringá/PR): Um processo teatral que versa sobre identidade e memória, no dia 18/10 (20h), na Casa da Cultura.

Ações Formativas: Fortalecendo o Saber Teatral

Um dos pilares do FETACAM é a formação. Serão oferecidas cinco oficinas gratuitas com profissionais renomados de todo o país, abordando desde a acessibilidade na cena até técnicas específicas de áudio e corpo. Entre os destaques estão a oficina “Criação Teatral em Perspectiva Acessível”, com Fabrício Moser (RJ), e “Corpo-Texto: O Trabalho Físico da Arte de Ator”, com Marcos Poellnitz (SP). As inscrições são limitadas e devem ser feitas via link no Instagram @secultcampomourao.

Além disso, no dia 20/10 (19h), a Casa da Cultura recebe um Bate-papo com o artista Ney Piacentini. O ator e pedagogo mourãoense, radicado em São Paulo, com 45 anos de carreira, compartilhará suas experiências em uma vivência especial.

Mostra Oficial: O Melhor do Teatro Nacional (21 a 25/10)

A Mostra Oficial traz espetáculos consagrados que circularam por todo o país e até internacionalmente, todos apresentados no Teatro Municipal, sempre às 20h:

* 21/10: “Chão de Pequenos” (Companhia Negra de Teatro – MG): Com 10 anos de estrada, a peça aborda temas sensíveis como abandono parental e racismo através de uma fábula emocionante.

* 22/10: “O Menino Sem Lugar” (Grupo Flor de Chita – Catanduva/SP): Inspirado no universo de Guimarães Rosa, o espetáculo apresenta uma jornada de descobertas com trilha sonora ao vivo.

* 23/10: “Dorotéia” (O Fócu Grupo de Teatro – Serra Azul/SP): Uma encenação ousada da obra clássica de Nelson Rodrigues, flertando com o grotesco.

* 24/10: “Os Três Sobreviventes de Hiroshima” (Nagai Produções – São Paulo/SP): Um espetáculo único e emocionante, encenado pelos próprios sobreviventes da bomba atômica.

* 25/10: “Lesados” (Gitirana Produções – Ribeirão Preto/SP): Uma incursão pelo teatro do absurdo, explorando a ansiedade e as contradições humanas contemporâneas.

O 22º FETACAM é uma realização que confirma a vitalidade das artes cênicas no Paraná e no Brasil, transformando Campo Mourão em um ponto de convergência obrigatório para quem aprecia e produz teatro de alta qualidade.