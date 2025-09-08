Campo Mourão abre chamamento público para credenciamento de serviços médicos em Neuropediatria

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou um chamamento público voltado ao credenciamento de unidades prestadoras de serviços médicos nas especialidades de Pediatria ou Neurologia com atuação em Neuropediatria, com opção de atendimento presencial ou por telemedicina. O objetivo é fortalecer o atendimento aos pacientes do município pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os interessados devem acessar o edital 005/2025 disponível em: https://campomourao.atende.net/cidadao/pagina/chamamentos-publicos-da-saude para conferir requisitos completos, prazos, documentação exigida e formas de protocolar as propostas.

O credenciamento está aberto para pessoas jurídicas da área da saúde, desde que cumpram os requisitos estabelecidos no edital, aceitando os valores propostos e respeitando os critérios e condições mínimos definidos pelo SUS. Vale ressaltar que as instituições candidatas deverão contar com quadro funcional formado por número suficiente de profissionais para atender às demandas previstas no edital.

Os contratos com as unidades credenciadas terão prazo inicial de execução de 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme as necessidades da contratante, a Secretaria Municipal de Saúde, e observando o regime legal aplicável.

A iniciativa visa garantir um atendimento especializado em Neuropediatria para a rede pública de saúde, ampliando o acesso e assegurando a qualidade dos serviços prestados às crianças e adolescentes que necessitam dessa assistência médica específica.