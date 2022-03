Polícia Civil prende suspeito de assalto a posto de combustíveis em Peabiru

Na tarde desta terça-feira (8), uma equipe composta por investigadores da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, com apoio de policiais civis de Peabiru, prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O crime ocorreu no início do mês de fevereiro desse ano, em um posto de combustíveis às margens da rodovia PR 158, localizado na cidade de Peabiru. O preso estava em frente a uma residência, na rua Pintassilgo, no conjunto Cohapar, em Campo Mourão.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 16ª SDP, onde permanecerá à disposição da justiça. No dia do roubo, o detido agiu acompanhado de outro rapaz, sendo que este já estava preso por ter participado de outro roubo em data posterior, aos Correios de Tuneiras do Oeste.