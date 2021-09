Carneiro no Buraco e Pernil à Pururuca: ainda restam convites

Neste domingo, serão servidos em Campo Mourão o Carneiro no Buraco, e o Pernil à Pururuca, pratos típicos de Campo Mourão e Farol, respectivamente. Ainda restam alguns convites à venda.

O valor é de R$ 60,00 para pessoas adultas e R$ 30,00 para crianças de 7 a 10 anos. O almoço será servido no Recanto do Criador, no Parque de Exposições de Campo Mourão, atendendo todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

Há também a opção de levar o combo para casa, porém, nesse caso, a pessoa terá que optar apenas por um deles: Carneiro no Buraco, ou Pernil à Pururuca. Quem almoçar no local pode comer à vontade, dos dois pratos.

O almoço será preparado pelo Buffet Mundial e servido a partir das 11h30. Os convites estão à venda pelo WhatsApp (44) 9 9925-2268, com Carlinhos.