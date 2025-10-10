Pesquisa do Procon revela diferença de R$ 75 entre cestas básicas nos mercados de Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão divulgou nesta sexta-feira (10) a nova pesquisa de preços da cesta básica, realizada em nove estabelecimentos comerciais localizados em diferentes bairros da cidade. O levantamento avaliou 17 produtos de alimentação, higiene e limpeza, com o objetivo de orientar o consumidor e estimular a concorrência saudável entre os supermercados.

De acordo com o estudo, o valor da cesta básica mais barata encontrada em outubro foi de R$ 134,83, enquanto a mais cara chegou a R$ 174,19, uma diferença de R$ 39,36 entre os estabelecimentos. Quando considerados os produtos mais baratos de cada mercado, a cesta custaria R$ 114,31. Já a cesta com os produtos mais caros de cada estabelecimento totalizaria R$ 190,24, uma variação de R$ 75,93 entre os extremos.

Em comparação com o mês anterior (setembro), houve leve redução nos preços médios. Naquela ocasião, a cesta mais barata custava R$ 138,83, e a mais cara, R$ 177,79. Também se observou queda na cesta formada pelos itens mais baratos de cada mercado, que passou de R$ 116,93 para R$ 114,31. Já a cesta com os itens mais caros manteve estabilidade, variando de R$ 190,80 para R$ 190,24.

Entre os produtos com maior variação de preço entre os estabelecimentos estão o sabão em pó (325%), o sabonete (303%), o papel higiênico (233%), o sal (201,01%) e o molho de tomate (200%). Já os itens com menor diferença de valores foram o café em pó (15%) e a farinha de trigo (25%).

O Procon ressalta que os preços refletem o produto de menor valor disponível no dia da coleta, podendo variar conforme marca, qualidade e disponibilidade de estoque. O órgão também reforça a importância de o consumidor pesquisar antes de comprar, pois as variações entre mercados podem representar economia significativa no orçamento doméstico. A pesquisa completa pode ser consultada no portal oficial da Prefeitura: https://campomourao.atende.net/subportal/procon