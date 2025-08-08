Pesquisa do Procon de CM aponta que preços de produtos da cesta básica podem variar mais de 200%

O Procon de Campo Mourão divulgou, nesta sexta-feira (8), uma nova pesquisa sobre os preços da cesta básica em mercados de bairros da cidade. O levantamento foi realizado em nove estabelecimentos e considerou 17 itens essenciais, sendo 12 de alimentação e cinco de higiene e limpeza.

De acordo com os dados, o valor total da cesta básica variou entre R$ 140,11 e R$ 175,69. No entanto, se o consumidor optar pelos itens mais baratos disponíveis em cada estabelecimento, é possível montar uma cesta por R$ 118,83. Já se escolher os produtos mais caros de cada local, o custo da cesta pode chegar a R$ 187,66, representando uma diferença de R$ 68,83 e uma variação de 57,92%.

Entre os produtos com maiores variações, o sabonete (80g/90g) apresentou a maior disparidade: 286,82%, com preços entre R$ 1,29 e R$ 4,99. O sal (1kg) também chamou atenção, sendo encontrado de R$ 1,99 a R$ 5,99, o que representa uma variação de 201,01%. Já o molho de tomate (300g) teve oscilação de 200%, com valores entre R$ 0,99 e R$ 2,97. Itens de consumo básico como arroz, feijão, papel higiênico e óleo de soja também apresentaram diferenças notáveis, afetando diretamente o orçamento das famílias.

Segundo o diretor do Procon, Edilson Moreira Cordeiro, a pesquisa reforça um alerta importante. “A inflação no bolso do consumidor nem sempre é percebida apenas pelo índice geral. Ela está na prateleira do mercado. Com planejamento e pesquisa, dá para aliviar o impacto no orçamento familiar”, afirmou o diretor. A pesquisa completa está disponível no portal da Prefeitura de Campo Mourão e pode ser acessada em: http://bit.ly/4mySGcb