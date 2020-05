Pesquisa apontou que vendas foram boas no Dia das Mães

Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) no início desta semana junto a lojas locais que atuam em vários segmentos apontou que as vendas em torno do Dia das Mães foram boas, mesmo com a pandemia de Covid-19. O levantamento abrangeu lojas de calçados, vestuário, perfumaria e cosméticos, floricultura, celulares, chocolate e de móveis.

Na pergunta “Em relação a expectativa de vendas neste cenário de crise, como foram suas vendas neste Dia das Mães?”, 90 por cento dos empresários e gestores entrevistados revelaram que a comercialização ficou dentro do esperado ou que foi acima da expectativa. A pesquisa da Acicam também indagou: “Qual sua avaliação em relação ao horário especial de atendimento para o Dia das Mães?”. Setenta e cinco por cento responderam que o movimento foi excelente ou bom (dentro do esperado).