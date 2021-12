Parceria entre Procon e UTFPR busca o fim de combustível adulterado nos postos de Campo Mourão

O Procon mourãoense e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus de Campo Mourão, o antigo CEFET, firmaram parceria para fazer testes de qualidade em combustíveis nos postos mourãoenses que vendem gasolina, etanol e diesel.

“Trata-se de uma parceria inédita, pois nunca o Procon de Campo Mourão fez testes de combustíveis. Recebemos várias reclamações de consumidores que após abastecer seus veículos eles ficam engasgando e às vezes sai até água pelo escapamento. Com essa parceria estamos decretando o fim de combustíveis adulterados nos Postos de Campo Mourão”, afirma Sidnei Jardim, secretário Executivo do Procon de Campo Mourão.

Pela parceria a fiscalização do Procon irá rotineiramente aos postos onde coletará amostra de combustíveis que serão periciados no Laboratório de Química da UTFPR. Dessa amostra se preservará uma quantidade para contraprova caso haja interesse do posto, pois ele poderá recorrer do resultado e das penalidades.

Caso seja confirmada a adulteração no combustível o estabelecimento poderá sofrer sanções como lacre da bomba, interdição do Posto ou multa que pode ir de R$ 20 mil até R$ 5 milhões.

A gasolina acaba sendo adulterada por alguns postos para que renda mais e, assim, possa gerar mais dinheiro, mesmo a um preço mais baixo. Não é toda substância que pode ser misturada à gasolina, mas, nessas práticas ilegais, costumam-se usar etanol, óleo diesel, querosene, aguarrás e solvente para borracha.

“Só para ilustrar, podemos dizer que é possível misturar etanol com gasolina, mas, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, só se pode ter álcool etílico em até 25% do volume total”, explica Jardim, lembrando que quando se adiciona mais do que isso, é considerado adulteração, o que cria uma mistura “pobre” de ar/combustível ao motor, causando menor dirigibilidade e outros problemas mecânicos.

A mistura de óleo diesel à gasolina não pode exceder 2%. Sob luz ultravioleta, é possível perceber a adulteração, que pode causar falhas na aceleração, detonação em baixas rotações e outros problemas. Dá para perceber, então, como a mistura dessas substâncias é prejudicial aos carros.

“De agora em diante teste em combustível passa ser rotina em Campo Mourão e com essa parceria o Procon também está defendendo os bons empresários que não têm essa conduta de adulteração e com isso não conseguem vender a preços milagrosos. O Procon também trabalha para preservar a imagem da nossa cidade que será referência em combustível de qualidade”, afirma Jardim.