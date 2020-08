Novo decreto libera horário do comércio a partir de segunda-feira

Um novo decreto a ser publicado nesta sexta-feira (21) libera o funcionamento do comércio a partir da próxima segunda-feira (24) conforme pactuado nas convenções coletivas de trabalho das respectivas categorias. A decisão foi tomada pelo Comitê de Crise do Covid-19 e atende solicitação da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam).

“O Comitê também levou em conta a liberação do horário comercial em cidades do mesmo porte, porém continuam valendo as medidas de segurança sanitárias destinadas a evitar a aglomeração de pessoas e a propagação da Covid-19”, explica o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco.

Quanto as repartições públicas não houve alteração no horário de expediente presencial, que continua das 7h30 às 13 horas. “Na próxima semana teremos uma nova reunião com o Comitê onde será discutido sobre os horários do serviço público”, acrescentou o secretário, ao lembrar que as repartições públicas estaduais e federais seguem sem alteração de horários.

O decreto mantém as medidas de enfrentamento a pandemia de Covid-19, inclusive reforçando a situação de calamidade em saúde pública e a condição de transmissibilidade comunitária do virus. “A doença continua com casos positivos registrados diariamente e isso exige da municipalidade atenção especial, portanto as medidas preventivas devem ser seguidas rigorosamenete”, completa.