PRF apreende celulares que chegariam a Campo Mourão e prende 2

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Cascavel apreendeu na noite desta quinta-feira, 60 celulares, em um GM/Astra, placas de Santa Terezinha do Itaipu/PR, durante uma fiscalização. A mercadoria seria entregue em Campo Mourão.

O motorista de 37 anos e o passageiro, de 23 anos, são moradores em Santa Terezinha do Itaipu/PR. Durante a fiscalização no veículo, a equipe suspeitou de montagem de equipamento de som no lugar do estepe do carro.

O equipamento de som de difícil desmontagem, atrapalhou o imediato flagrante, no entanto, após empenho determinado da equipe, a caixa de som foi retirada e então encontrado um fundo falso debaixo da caixa de som.

No interior deste espaço foram encontrados 60 celulares, originários, segundo o condutor, de Santa Terezinha. O destino será Campo Mourão.

Foi dada voz de prisão aos dois por descaminho e encaminhados para Polícia Federal de Cascavel. O veículo e as mercadorias foram encaminhados para Receita Federal de Cascavel.