Notas fiscais entrarão no sorteio de julho do Nota Paraná

Apesar da suspensão dos sorteios do programa Nota Paraná, a inclusão do CPF nas notas fiscais continua valendo tanto para o recebimento, pelo contribuinte, de parte do imposto de volta como para participar na premiação que deve ser retomada em julho.

Muitas entidades assistenciais que dependem da doação de notas e cupons fiscais afirmam que o número diminuiu muito nas últimas semanas. De acordo com a auditora fiscal e coordenadora do programa, Marta Gambini, essa queda era esperada já que as pessoas estão consumindo menos.

Algumas entidades estariam, inclusive, com medo de manusear as notas doadas pelos consumidores com medo do vírus. Neste caso, o ideal é que os contribuintes façam a doação por meio do site do Nota Paraná (www.notaparana.pr.gov.br).

Outra opção é baixar o aplicativo Nota Paraná gratuitamente. Acesse a loja de aplicativos do seu celular iOS, App Store, ou Android, Google Play, localize o app Nota Paraná e clique em instalar.

Basta direcionar para o QR Code, que é a imagem impressa no cupom fiscal, clicar no ícone doação e escolher o CNPJ da instituição. O número do CNPJ pode ser consultado no próprio aplicativo.

EXTRAÇÃO

A suspensão dos sorteios foi necessária uma vez que a Caixa Econômica Federal adiou a extração da loteria por três meses. E o Nota Paraná usa os números da Loteria Federal para sortear seus bilhetes.

De qualquer forma, os sorteios das notas desses meses serão em julho, quando a Loteria Federal também voltar a funcionar.

Marta Gambini acredita que a diminuição no número de notas fiscais também se dá porque muitas compras estão sendo feitas pelos aplicativos de entrega. “Nestes casos as pessoas costumam esquecer de pedir a inclusão do CPF”, diz.

Desde o início do programa Nota Paraná, as entidades cadastradas já receberam a doação de 20 milhões de notas e receberam R$ 182 milhões, recursos que estão fazendo falta agora.

ECONOMIA

A página do Nota Paraná também disponibiliza ao consumidor o serviço Menor Preço, que indica onde o produto desejado está mais em conta.

Até mesmo o Procon está usando o serviço para fazer a fiscalização de preços de produtos que estão sendo aumentados por conta da pandemia do coronavírus. menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index.

Agência Estadual de Notícias