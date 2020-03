Campo Mourão já tem quatro pacientes com a Covid-19

Três horas após anunciar o terceiro caso de coronavírus em Campo Mourão, a prefeitura precisou atualizar os números, às 21h, ao receber mais um resultado positivo do Laboratório Central de Curitiba.

Com isso, são quatro os contaminados pelo vírus no município. O novo paciente com a Covid-19 é do sexo masculino, tem 59 anos e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Novo boletim da Covid-19 será divulgado nesta terça-feira, às 18h.