Neste sábado, lojas atendem até às 17 horas em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a funcionar em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (2 de julho). Também no dia 9 permanecerá aberto até o final da tarde. Como já é tradição na cidade, o atendimento aos consumidores é estendido nos dois primeiros sábados de cada mês.

O horário especial sempre resulta em um maior movimento no comércio da cidade, com o incremento nas vendas e grande fluxo de consumidores nas lojas e na área central da cidade. Também é cada vez maior a atração de consumidores de cidades da região, em busca de uma oferta mais diversificada de produtos e a possibilidade de aliar compras e lazer.

Muitas lojas mourãoenses estão com promoções, oferecendo descontos e condições especiais para pagamento. A queda na temperatura com o início do inverno é outro fator que deve contribuir para o aumento das vendas no comércio de Campo Mourão. E não são apenas as lojas que se beneficiam com o horário especial de funcionamento do comércio, pois os reflexos positivos também são sentidos por lanchonetes, cafeterias, pastelarias, restaurantes, etc.

O funcionamento das lojas até o final da tarde, nos dois primeiros sábados de cada mês, permite aos consumidores que trabalham em horário comercial durante toda a semana a oportunidade de ir às compras sem correria ou atropelo. Permite que os consumidores visitem com tempo as lojas na busca dos produtos desejados, pesquisando preços antes de efetuar as compras.