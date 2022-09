Domingo no Lago terá pioneiro do hip hop em Campo Mourão

O rapper Poeta Loko, um dos pioneiros da cultura Hip Hop no interior do Paraná, será a atração deste domingo (11), no Domingo no Lago, a partir das 16 horas. A apresentação faz parte da divulgação do Festival de Música, que será realizado de 12 a 18 de setembro, com apresentações gratuitas todas as noites no Teatro Municipal.

O movimento Hip Hop surgiu em Campo Mourão há mais de 20 anos, tendo o Poeta como um dos remanescentes até os dias de hoje. Artista plural, envolvido em projetos culturais direcionados ao atendimento de crianças e adolescentes via oficinas de hip-hop, comandou o programa Gueto 44 na FM e o Rap do Interior TV, um canal no YouTube em que entrevista nomes da cena hip-hop do Paraná.