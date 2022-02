Cidade Gaúcha na Casa das Fraldas

Uma comitiva oriunda de Cidade Gaúcha, localizada na região de Cianorte, visitou a Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão, na última quinta-feira (10/2). A ação de responsabilidade social criada há 12 anos pela advogada e docente universitária Marta Kaiser Leitner (in memorian) tem atraído muitos visitantes – inclusive de outros estados – interessados em conhecer a forma de funcionamento e os resultados alcançados pelo inovador projeto que já recebeu vários prêmios.

O grupo de Cidade Gaúcha era integrado por Wesley Ferian (pedagogo e presidente da Casa Lar de Cidade Gaúcha), Thaís da Silva Souza (psicóloga, técnica do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS) e Ilvani Ferreira Martins Guimarães (assistente social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA). Eles foram recepcionados pela secretária da Fundação Casa das Fraldas São José, Salete Doneda.

Os visitantes conheceram todas as dependências da Casa das Fraldas, acompanharam a produção e receberam informações detalhadas sobre o público beneficiado pela ação, sistema de confecção, formas de custeio, parcerias, equipamentos utilizados e a atuação de voluntários na confecção das fraldas.