Mais um sábado com comércio aberto até às 17h em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores até às 17 horas neste sábado (dia 13/9). Não apenas as empresas localizadas na área central da cidade, mas também muitos estabelecimentos comerciais situados nos bairros da cidade estarão funcionando em horário especial.

Os dois primeiros sábados de cada mês são marcados, em Campo Mourão, com o funcionamento do comércio até o final da tarde. Uma tradição de décadas que tem a aprovação e adesão da comunidade, que aproveita o horário dilatado de funcionamento das lojas para ir às compras sem enfrentar a correria do dia a dia, dispondo de mais tempo para percorrer o comércio, visitar as lojas e pesquisar produtos e preços. O movimento aquecido nesses sábados, com grande presença de consumidores nas lojas e substancial incremento nas vendas, evidenciam que o horário especial tem a aprovação da população.

As promoções realizadas por muitas lojas também contribuem para o sucesso da iniciativa e outros atrativos para este final de semana são as liquidações de produtos de inverno e ainda as mercadorias da nova estação. Nas vitrines destacam-se as ofertas com descontos, as condições especiais para pagamentos e os produtos da nova estação.

O horário especial de funcionamento das lojas está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), negociada anualmente pelo Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam), com o apoio da Associação Comercial e Industrial (Acicam).