Mourãoense assume cadeira no Conselho Estadual de Cultura do Paraná

O secretário de Cultura de Campo Mourão, Roberto Cardoso, tomou posse como membro do Conselho Estadual de Cultura do Paraná (CONSEC). Ele foi escolhido para representar os dirigentes municipais da Macrorregião Noroeste no mandato que se estende de 29 de julho de 2025 a 29 de junho de 2027.

Criado pela Lei 17.063/12, o CONSEC é um órgão colegiado vinculado à Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e reúne 36 representantes, divididos entre sociedade civil e poder público. Sua função é acompanhar e participar da formulação das políticas culturais do Paraná.

Entre as atribuições do Conselho estão a fiscalização de projetos e aplicação de recursos, emissão de pareceres sobre questões técnico-culturais, incentivo à preservação do patrimônio, valorização das manifestações culturais locais e regionais, além de fomentar pesquisas sobre a cultura paranaense.

Cardoso é o terceiro representante de Campo Mourão a integrar o colegiado. Antes dele, a cidade já teve assento com Regina Menin Gaertner (1990-1992) e Edilaine Maria de Castro (2002-2004).

“Estar no Conselho Estadual de Cultura é uma oportunidade de garantir que a COMCAM esteja representada nas discussões e decisões que impactam diretamente o setor cultural. É também um reconhecimento da importância da cultura mourãoense”, afirmou Cardoso.