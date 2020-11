Lojas de Campo Mourão abrem em horário especial neste sábado

O comércio lojista de Campo Mourão volta a funcionar em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (dia 7). Também no dia 14, segundo sábado do mês, o atendimento aos consumidores nas lojas mourãoenses vai se estender até o final da tarde para facilitar as compras por parte da população.

Além do horário especial, outro atrativo para os consumidores no comércio local é a promoção Campo Mourão Liquida, que teve início nesta terça-feira (dia 3) e vai se estender até o dia 14. Grande número de empresas localizadas nas áreas central da cidade e em bairros participa da promoção liderada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam).

As lojas participantes da Campo Mourão Liquida – que neste ano também acontece na modalidade virtual, com a possibilidade de compras pela internet – estão identificadas por cartazes da promoção e oferecem produtos variados com grandes descontos. Muito movimento no comércio e grande incremento nas vendas é a expectativa dos comerciantes.